Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Elmos Semiconductor-Investment im Blick 21.09.2026 10:03:43

TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elmos Semiconductor-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.09.2023 wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag bei 64,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,250 Elmos Semiconductor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 968,75 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 18.09.2026 auf 140,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +119,69 Prozent.

Alle Elmos Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Elmos Semiconductor-Anteils fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag damals bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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