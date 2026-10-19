Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Elmos Semiconductor-Performance im Blick 19.10.2026 10:04:18

TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elmos Semiconductor-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,587 Elmos Semiconductor-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 203,49 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers am 16.10.2026 auf 128,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 103,49 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Elmos Semiconductor-Aktie fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag damals bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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