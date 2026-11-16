Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Lohnende Elmos Semiconductor-Investition? 16.11.2026 10:03:29

TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 74,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Elmos Semiconductor-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,495 Elmos Semiconductor-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 541,16 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers am 13.11.2026 auf 114,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,12 Prozent.

Insgesamt war Elmos Semiconductor zuletzt 1,96 Mrd. Euro wert. Am 11.10.1999 wurden Elmos Semiconductor-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers auf 22,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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