TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elmos Semiconductor-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Elmos Semiconductor-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Elmos Semiconductor-Papier bei 58,30 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 171,527 Elmos Semiconductor-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 154,37 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 24.04.2026 auf 175,80 EUR belief. Mit einer Performance von +201,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Elmos Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,03 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wagte die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Elmos Semiconductor-Aktie bei 22,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at