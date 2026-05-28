TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: Über diese Dividende können sich Elmos Semiconductor-Anleger freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von TecDAX-Papier Elmos Semiconductor am 27.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,50 EUR. Damit wurde die Elmos Semiconductor-Dividende im Vorjahresvergleich um 50,00 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung lässt sich Elmos Semiconductor 17,17 Mio. EUR kosten. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 17,84 Prozent an.

Elmos Semiconductor-Qualitätsdividendenrendite

Via XETRA beendete der Elmos Semiconductor-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 184,00 EUR. Heute wird das Elmos Semiconductor-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Elmos Semiconductor-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Das Elmos Semiconductor-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,55 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,47 Prozent betrug.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Elmos Semiconductor via XETRA 425,71 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 444,80 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (AIXTRON SE, SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) schneidet Elmos Semiconductor 2025 als beste Dividenden-Aktie ab. Darüber hinaus überzeugt Elmos Semiconductor als Aktie mit höchster Dividendenrendite. Der zweitbeste Dividenden-Titel in der Peergroup ist AIXTRON SE mit einer Dividende von 0,15 EUR und einer Dividendenrendite von 0,87 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Elmos Semiconductor

Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,03 Prozent zurückgehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Elmos Semiconductor

Die Marktkapitalisierung des TecDAX-Unternehmens Elmos Semiconductor beläuft sich aktuell auf 3,190 Mrd. EUR. Elmos Semiconductor besitzt aktuell ein KGV von 16,49. 2025 setzte Elmos Semiconductor 582,630 Mio. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 5,88 EUR.

Redaktion finanzen.at