TecDAX-Wert Energiekontor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Energiekontor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Energiekontor-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Energiekontor-Anteile an diesem Tag 15,95 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Energiekontor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,696 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Energiekontor-Aktie auf 71,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 457,68 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 345,77 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Energiekontor eine Marktkapitalisierung von 1,00 Mrd. Euro. Die Energiekontor-Aktie ging am 25.05.2000 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines Energiekontor-Anteils bei 9,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at