TecDAX-Wert Energiekontor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Energiekontor von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Energiekontor-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Energiekontor-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Energiekontor-Papier bei 9,86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,142 Energiekontor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 658,22 EUR, da sich der Wert einer Energiekontor-Aktie am 24.07.2024 auf 64,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 558,22 Prozent.

Energiekontor wurde am Markt mit 899,61 Mio. Euro bewertet. Die Energiekontor-Aktie ging am 25.05.2000 an die Börse XETRA. Die Energiekontor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at