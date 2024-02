TecDAX-Wert Energiekontor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Energiekontor-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Energiekontor-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Energiekontor-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Energiekontor-Anteile bei 70,50 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,184 Energiekontor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.02.2024 auf 72,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 032,62 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,26 Prozent angezogen.

Am Markt war Energiekontor jüngst 1,01 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Energiekontor-Papiers fand am 25.05.2000 an der Börse XETRA statt. Das Energiekontor-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at