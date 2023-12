TecDAX-Wert Energiekontor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Energiekontor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Energiekontor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 07.12.2018 wurde das Energiekontor-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Energiekontor-Aktie an diesem Tag 13,15 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 76,046 Energiekontor-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.12.2023 gerechnet (70,20 EUR), wäre die Investition nun 5 338,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 433,84 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Energiekontor eine Marktkapitalisierung von 968,06 Mio. Euro. Das Energiekontor-Papier wurde am 25.05.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Energiekontor-Aktie wurde der Erstkurs mit 9,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at