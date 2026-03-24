EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
24.03.2026 10:03:41
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die EVOTEC SE-Aktie an diesem Tag bei 3,21 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,153 EVOTEC SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 129,28 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 23.03.2026 auf 4,15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,28 Prozent.
Jüngst verzeichnete EVOTEC SE eine Marktkapitalisierung von 737,50 Mio. Euro. Das Börsendebüt der EVOTEC SE-Papiere fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines EVOTEC SE-Anteils auf 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
