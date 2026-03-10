EVOTEC Aktie

Lukrative EVOTEC SE-Anlage? 10.03.2026 10:03:35

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das EVOTEC SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 17,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,954 EVOTEC SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 305,42 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 09.03.2026 auf 5,27 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 69,46 Prozent.

EVOTEC SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 936,53 Mio. Euro gelistet. Das Börsendebüt der EVOTEC SE-Papiere fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der EVOTEC SE-Aktie lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

