TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet

Am 02.06.2023 wurde die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,71 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hat, hat nun 46,062 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 244,36 EUR, da sich der Wert einer EVOTEC SE-Aktie am 01.06.2026 auf 5,31 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -75,56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für EVOTEC SE eine Börsenbewertung in Höhe von 937,82 Mio. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag des EVOTEC SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der EVOTEC SE-Aktie lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at