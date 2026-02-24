TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EVOTEC SE-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,05 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3 282,994 EVOTEC SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen EVOTEC SE-Aktien wären am 23.02.2026 19 041,37 EUR wert, da der Schlussstand 5,80 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 90,41 Prozent.

EVOTEC SE wurde am Markt mit 1,03 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at