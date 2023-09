TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen EVOTEC SE-Investment verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in EVOTEC SE-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,58 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 442,870 EVOTEC SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2023 auf 21,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 676,71 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 3,23 Prozent vermindert.

Am Markt war EVOTEC SE jüngst 3,85 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der EVOTEC SE-Papiere fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Ein EVOTEC SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at