EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Profitabler EVOTEC SE-Einstieg? 18.08.2026 10:03:34

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren EVOTEC SE-Anteile an diesem Tag 6,32 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,828 EVOTEC SE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,32 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 17.08.2026 auf 3,43 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,68 Prozent abgenommen.

EVOTEC SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 611,98 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des EVOTEC SE-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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EVOTEC SE 3,37 -1,80% EVOTEC SE

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