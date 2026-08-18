EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Profitabler EVOTEC SE-Einstieg?
|
18.08.2026 10:03:34
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren EVOTEC SE-Anteile an diesem Tag 6,32 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,828 EVOTEC SE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,32 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 17.08.2026 auf 3,43 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,68 Prozent abgenommen.
EVOTEC SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 611,98 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des EVOTEC SE-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
17.08.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.08.26
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|3,37
|-1,80%