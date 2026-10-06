TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,07 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das EVOTEC SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197,316 EVOTEC SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 584,45 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 05.10.2026 auf 2,96 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 584,45 EUR entspricht einer negativen Performance von 41,55 Prozent.

EVOTEC SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 518,56 Mio. Euro gelistet. Am 10.11.1999 wagte die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at