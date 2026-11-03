EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Performance im Blick
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03.11.2026 10:03:41
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 03.11.2016 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2 049,180 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 5 754,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2,81 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 42,46 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 500,45 Mio. Euro. EVOTEC SE-Papiere wurden am 10.11.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines EVOTEC SE-Anteils bei 12,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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