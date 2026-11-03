El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

EVOTEC Aktie

EVOTEC ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 03.11.2026 10:03:41

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die EVOTEC SE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.11.2016 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2 049,180 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 5 754,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2,81 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 42,46 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 500,45 Mio. Euro. EVOTEC SE-Papiere wurden am 10.11.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines EVOTEC SE-Anteils bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

mehr Analysen
30.10.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 2,88 3,23% EVOTEC SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen