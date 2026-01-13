EVOTEC Aktie
13.01.2026 10:03:41
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,84 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 560,538 EVOTEC SE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 6,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 623,32 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 63,77 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. Euro. EVOTEC SE-Anteile wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des EVOTEC SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu EVOTEC SE
