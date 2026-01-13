EVOTEC Aktie

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

Langfristige Anlage 13.01.2026 10:03:41

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in EVOTEC SE gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,84 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 560,538 EVOTEC SE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 6,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 623,32 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 63,77 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. Euro. EVOTEC SE-Anteile wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des EVOTEC SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 6,48 0,90% EVOTEC SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

