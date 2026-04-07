EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|EVOTEC SE-Performance im Blick
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07.04.2026 10:03:42
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren eingebracht
Das EVOTEC SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,13 EUR. Bei einem EVOTEC SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 496,771 EVOTEC SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 236,96 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 02.04.2026 auf 4,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,63 Prozent verringert.
Alle EVOTEC SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 800,23 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines EVOTEC SE-Papiers auf 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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