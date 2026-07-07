EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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EVOTEC SE-Investition 07.07.2026 10:03:50

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,11 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,695 EVOTEC SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13,88 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 06.07.2026 auf 5,15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 86,12 Prozent.

Zuletzt ergab sich für EVOTEC SE eine Börsenbewertung in Höhe von 912,97 Mio. Euro. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der EVOTEC SE-Aktie bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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