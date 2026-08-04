EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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EVOTEC SE-Investition im Blick 04.08.2026 10:03:42

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die EVOTEC SE-Aktie an diesem Tag 35,79 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hat, hat nun 27,941 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie auf 3,49 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,46 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 90,25 Prozent.

EVOTEC SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 605,68 Mio. Euro. Der EVOTEC SE-Börsengang fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das EVOTEC SE-Papier bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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