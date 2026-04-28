EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Lohnende EVOTEC SE-Anlage?
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28.04.2026 10:03:39
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht
Am 28.04.2025 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 333,333 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 073,33 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 27.04.2026 auf 5,31 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,27 Prozent.
EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 950,10 Mio. Euro wert. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der EVOTEC SE-Anteilsschein bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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