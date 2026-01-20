TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die EVOTEC SE-Aktie bei 29,02 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,446 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.01.2026 20,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,00 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 79,32 Prozent gleich.

EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 1,12 Mrd. Euro wert. Die EVOTEC SE-Aktie ging am 10.11.1999 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt des EVOTEC SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at