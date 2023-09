TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe EVOTEC SE-Investition eingebracht

Anleger, die vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 22,12 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 45,208 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 936,26 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 28.08.2023 auf 20,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,37 Prozent verringert.

Alle EVOTEC SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,63 Mrd. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines EVOTEC SE-Anteils bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at