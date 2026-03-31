EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Langfristige Anlage 31.03.2026 10:03:49

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das EVOTEC SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,06 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 165,017 EVOTEC SE-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 704,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,27 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,54 Prozent verringert.

EVOTEC SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 765,04 Mio. Euro gelistet. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der EVOTEC SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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