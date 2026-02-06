freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|freenet-Anlage unter der Lupe
|
06.02.2026 10:04:18
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das freenet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die freenet-Aktie an diesem Tag 30,02 EUR wert. Bei einem freenet-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,311 freenet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 060,63 EUR, da sich der Wert einer freenet-Aktie am 05.02.2026 auf 31,84 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6,06 Prozent.
Der Börsenwert von freenet belief sich jüngst auf 3,75 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des freenet-Papiers lag damals bei 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
06.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
06.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
05.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|31,94
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.