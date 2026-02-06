TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in freenet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das freenet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die freenet-Aktie an diesem Tag 30,02 EUR wert. Bei einem freenet-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,311 freenet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 060,63 EUR, da sich der Wert einer freenet-Aktie am 05.02.2026 auf 31,84 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6,06 Prozent.

Der Börsenwert von freenet belief sich jüngst auf 3,75 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des freenet-Papiers lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at