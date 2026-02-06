freenet Aktie

freenet-Anlage unter der Lupe 06.02.2026 10:04:18

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in freenet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das freenet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die freenet-Aktie an diesem Tag 30,02 EUR wert. Bei einem freenet-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,311 freenet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 060,63 EUR, da sich der Wert einer freenet-Aktie am 05.02.2026 auf 31,84 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6,06 Prozent.

Der Börsenwert von freenet belief sich jüngst auf 3,75 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des freenet-Papiers lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: freenet

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
21.01.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
05.01.26 freenet Neutral UBS AG
08.12.25 freenet Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

freenet AG 31,94 1,14% freenet AG

