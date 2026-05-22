TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das freenet-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 24,34 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die freenet-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,093 freenet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 069,24 EUR, da sich der Wert eines freenet-Papiers am 21.05.2026 auf 26,02 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für freenet eine Börsenbewertung in Höhe von 3,07 Mrd. Euro. Der freenet-Börsengang fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Ein freenet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at