freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 28.08.2026 10:03:39

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen freenet-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das freenet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,62 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in freenet-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,625 freenet-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 112,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,24 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 112,12 EUR, was einer positiven Performance von 12,12 Prozent entspricht.

freenet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,84 Mrd. Euro. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der freenet-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Nachrichten zu freenet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

freenet AG 24,50 1,41% freenet AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen