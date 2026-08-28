freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Performance im Blick
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28.08.2026 10:03:39
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das freenet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,62 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in freenet-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,625 freenet-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 112,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,24 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 112,12 EUR, was einer positiven Performance von 12,12 Prozent entspricht.
freenet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,84 Mrd. Euro. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der freenet-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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