Frühes Investment 26.12.2025 10:03:34

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in freenet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem freenet-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das freenet-Papier letztlich bei 17,12 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 584,283 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 107,80 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 23.12.2025 auf 29,28 EUR belief. Mit einer Performance von +71,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

freenet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,45 Mrd. Euro gelistet. Die freenet-Aktie wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines freenet-Anteils auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

08.12.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.11.25 freenet Kaufen DZ BANK
06.11.25 freenet Neutral UBS AG
06.11.25 freenet Buy Warburg Research
06.11.25 freenet Outperform Bernstein Research
