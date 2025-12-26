TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem freenet-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das freenet-Papier letztlich bei 17,12 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 584,283 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 107,80 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 23.12.2025 auf 29,28 EUR belief. Mit einer Performance von +71,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

freenet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,45 Mrd. Euro gelistet. Die freenet-Aktie wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines freenet-Anteils auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at