freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Frühes Investment
|
26.12.2025 10:03:34
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem freenet-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das freenet-Papier letztlich bei 17,12 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 584,283 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 107,80 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 23.12.2025 auf 29,28 EUR belief. Mit einer Performance von +71,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
freenet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,45 Mrd. Euro gelistet. Die freenet-Aktie wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines freenet-Anteils auf 68,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt zum Start (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu freenet AGmehr Analysen
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|29,24
|0,14%