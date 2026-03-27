freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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freenet-Anlage unter der Lupe 27.03.2026 10:05:09

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in freenet eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die freenet-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 26,09 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 383,289 freenet-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.03.2026 auf 26,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 980,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,19 Prozent verringert.

freenet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. Euro. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines freenet-Anteils bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

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