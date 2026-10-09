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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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freenet-Performance im Blick 09.10.2026 10:04:05

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 10 Jahren gekostet

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das freenet-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,935 freenet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,38 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 88,06 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 88,06 EUR, was einer negativen Performance von 11,94 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der freenet-Papiere fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: freenet

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