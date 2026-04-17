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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Lohnendes freenet-Investment? 17.04.2026 10:03:58

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden freenet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 20,12 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in freenet-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 497,018 freenet-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2026 auf 27,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 588,47 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,88 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete freenet eine Marktkapitalisierung von 3,16 Mrd. Euro. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der freenet-Aktie bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

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