TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das freenet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das freenet-Papier an diesem Tag 34,64 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die freenet-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 288,684 freenet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 984,99 EUR, da sich der Wert eines freenet-Papiers am 05.03.2026 auf 27,66 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 20,15 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete freenet eine Marktkapitalisierung von 3,28 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der freenet-Papiere fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das freenet-Papier bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at