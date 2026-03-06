freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|freenet-Investition im Blick
|
06.03.2026 10:03:46
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das freenet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das freenet-Papier an diesem Tag 34,64 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die freenet-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 288,684 freenet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 984,99 EUR, da sich der Wert eines freenet-Papiers am 05.03.2026 auf 27,66 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 20,15 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete freenet eine Marktkapitalisierung von 3,28 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der freenet-Papiere fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das freenet-Papier bei 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
06.03.26
|TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|27,46
|-1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.