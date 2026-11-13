freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Lohnendes freenet-Investment?
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13.11.2026 10:03:46
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das freenet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der freenet-Aktie betrug an diesem Tag 28,08 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 356,125 freenet-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (24,42 EUR), wäre das Investment nun 8 696,58 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,03 Prozent.
freenet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,78 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Papiers fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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