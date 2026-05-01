freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Lohnendes freenet-Investment?
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01.05.2026 10:03:56
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in freenet von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades freenet-Anteilen via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das freenet-Papier bei 36,64 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,293 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2026 740,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,14 EUR belief. Mit einer Performance von -25,93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war freenet zuletzt 3,12 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das freenet-Papier bei 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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