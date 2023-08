TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in HENSOLDT eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HENSOLDT-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,85 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,764 HENSOLDT-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 309,41 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 24.08.2023 auf 29,92 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 30,94 Prozent.

Insgesamt war HENSOLDT zuletzt 3,15 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Papiere an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Damals wurde der erste Kurs der HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at