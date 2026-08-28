HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Profitable HENSOLDT-Anlage? 28.08.2026 10:03:39

TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen HENSOLDT-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades HENSOLDT-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,34 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 329,598 HENSOLDT-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 89,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 406,72 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 194,07 Prozent zugenommen.

HENSOLDT wurde am Markt mit 10,08 Mrd. Euro bewertet. Am 23.09.2020 wagte die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des HENSOLDT-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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