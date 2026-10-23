HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Performance im Blick
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23.10.2026 10:03:37
TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die HENSOLDT-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,175 HENSOLDT-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (83,84 EUR), wäre das Investment nun 3 116,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 211,67 Prozent gesteigert.
HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,74 Mrd. Euro. Die HENSOLDT-Aktie ging am 23.09.2020 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt der HENSOLDT-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|HENSOLDT Buy
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|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|84,14
|1,62%
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