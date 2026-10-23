HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Performance im Blick 23.10.2026 10:03:37

TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HENSOLDT-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die HENSOLDT-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,175 HENSOLDT-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (83,84 EUR), wäre das Investment nun 3 116,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 211,67 Prozent gesteigert.

HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,74 Mrd. Euro. Die HENSOLDT-Aktie ging am 23.09.2020 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt der HENSOLDT-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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HENSOLDT 84,14 1,62% HENSOLDT

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