TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 20.03.2021 wurden HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,42 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,052 HENSOLDT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen HENSOLDT-Papiere wären am 19.03.2026 637,28 EUR wert, da der Schlussstand 79,15 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 537,28 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT belief sich zuletzt auf 9,14 Mrd. Euro. HENSOLDT-Papiere wurden am 23.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des HENSOLDT-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at