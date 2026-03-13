HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|HENSOLDT-Investment im Blick
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13.03.2026 10:03:45
TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HENSOLDT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
HENSOLDT-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 295,858 HENSOLDT-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 254,44 EUR, da sich der Wert einer HENSOLDT-Aktie am 12.03.2026 auf 78,60 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 132,54 Prozent gesteigert.
Der HENSOLDT-Wert an der Börse wurde auf 9,08 Mrd. Euro beziffert. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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