Anleger, die vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HENSOLDT-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,84 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 359,195 HENSOLDT-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 28 002,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,96 EUR belief. Damit wäre die Investition 180,03 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich zuletzt auf 8,97 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Papiere an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Die HENSOLDT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at