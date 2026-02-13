HENSOLDT Aktie

HENSOLDT-Investment 13.02.2026 10:03:58

TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen HENSOLDT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die HENSOLDT-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HENSOLDT-Anteile betrug an diesem Tag 27,60 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,232 HENSOLDT-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.02.2026 2 864,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 79,05 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 186,41 Prozent angezogen.

Alle HENSOLDT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,16 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des HENSOLDT-Papiers bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

