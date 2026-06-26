HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Rentable HENSOLDT-Investition? 26.06.2026 10:03:50

TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in HENSOLDT eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die HENSOLDT-Aktie an diesem Tag 99,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 100,604 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (64,34 EUR), wäre die Investition nun 6 472,84 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 35,27 Prozent.

Zuletzt verbuchte HENSOLDT einen Börsenwert von 7,96 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der HENSOLDT-Anteilsschein bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
01.06.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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HENSOLDT 64,60 1,57% HENSOLDT

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