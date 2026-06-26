HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Rentable HENSOLDT-Investition?
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26.06.2026 10:03:50
TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die HENSOLDT-Aktie an diesem Tag 99,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 100,604 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (64,34 EUR), wäre die Investition nun 6 472,84 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 35,27 Prozent.
Zuletzt verbuchte HENSOLDT einen Börsenwert von 7,96 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der HENSOLDT-Anteilsschein bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|64,60
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