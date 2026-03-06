HENSOLDT Aktie
TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr verloren
HENSOLDT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HENSOLDT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,699 HENSOLDT-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (71,85 EUR), wäre die Investition nun 984,25 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,58 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,08 Mrd. Euro. HENSOLDT-Anteile wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des HENSOLDT-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
