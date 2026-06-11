IONOS Aktie

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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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IONOS-Investment 11.06.2026 10:03:36

TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in IONOS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die IONOS-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 78,740 IONOS-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.06.2026 2 133,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,10 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 133,86 EUR entspricht einer Performance von +113,39 Prozent.

IONOS wurde am Markt mit 3,77 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der IONOS-Papiere fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer IONOS-Aktie auf 18,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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