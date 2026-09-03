IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|IONOS-Investition
|
03.09.2026 10:04:02
TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor 3 Jahren eingefahren
Das IONOS-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 64,433 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (33,70 EUR), wäre das Investment nun 2 171,39 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 117,14 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von IONOS belief sich zuletzt auf 4,64 Mrd. Euro. Am 08.02.2023 wurden IONOS-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der IONOS-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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