IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|Performance unter der Lupe
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19.03.2026 10:04:12
TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IONOS-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 19.03.2023 wurden IONOS-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 14,70 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hat, hat nun 68,027 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.03.2026 auf 21,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 448,98 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 44,90 Prozent.
Insgesamt war IONOS zuletzt 2,95 Mrd. Euro wert. Am 08.02.2023 wurden IONOS-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der IONOS-Aktie bei 18,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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