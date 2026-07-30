TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IONOS-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die IONOS-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der IONOS-Aktie statt. Diesen Tag beendete das IONOS-Papier bei 41,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die IONOS-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 243,013 IONOS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des IONOS-Papiers auf 33,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 058,32 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,42 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete IONOS eine Marktkapitalisierung von 4,64 Mrd. Euro. Am 08.02.2023 wurden IONOS-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines IONOS-Anteils bei 18,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at