IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|Lukrativer IONOS-Einstieg?
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24.09.2026 10:03:25
TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IONOS-Investment von vor einem Jahr verloren
IONOS-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,90 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 24,450 IONOS-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 834,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,12 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16,58 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von IONOS belief sich zuletzt auf 4,74 Mrd. Euro. IONOS-Papiere wurden am 08.02.2023 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die IONOS-Aktie bei 18,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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