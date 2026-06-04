TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel Verlust hätte ein IONOS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in IONOS-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die IONOS-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,387 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IONOS-Aktie auf 29,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,45 Prozent verringert.

IONOS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der IONOS-Aktie an der Börse XETRA war der 08.02.2023. Das IONOS-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at